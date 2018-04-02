Fethiye'de tekne battı

Fethiye açıklarında tekne battı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığıunsurları sevk gönderildi.

"TEKNE BATTI" İHBARI GELDİ

Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.

Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AjansHaber