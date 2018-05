Fethiye Göcek'te kaliteli apart otel için yeni rotanız: Inforest Göcek

Herkesin sabırsızlıkla beklediği yaz tatili hızla yaklaşmaya başladı. Okulların kapanması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil için henüz kararınızı veremediniz mi? O halde huzurlu bir tatil için bu yaz sizlerde Fetiye Göcek'e davetlisiniz.

Ege ve Akdeniz Bölgesi arasında Muğla il sınırlarında bulunan Fethiye tarih boyunca birçok medeniyetin gözde yerleşim yeri olmuştur. Fethiye içinde bulundurduğu muhteşem doğal güzellikleri ile gezilebilecek birçok yeri içinde barındırmaktadır.

Ege ve Akdeniz’in buluştuğu kıyılarda irili ufaklı koyları, dünyaca ünlü kumsalları, tarihi, her yanı çam ağaçlarıyla kaplı doğal güzellikleriyle tatiliniz için muhteşem bir seçim olacaktır. Dünyanın her yerinden tatilcilerin geldiği Fethiye’de güvenli apart otel için ilk tercihinizin Inforest olmalıdır.

Fethiye kaliteli apart otelleri olarak müşterilerine hizmet sağlayan Inforest Göcek’te kaliteli apart olma ilkesini benimsemiştir. Müşterilerin rahatlığı, huzuru için en ince detayların da düşünülüp hazırlandığı Göcek butik dolu bir tatil yaşamanız için sizlerin hizmetinizde.

Odaların, misafirlere özel olarak hazırlanması klasik bir otel odasında yorgunluk atmak istemeyen kişiler için tercih meselesi olacaktır. Göcek güvenli apart arayışınızı Inforest ile giderebileceksiniz. Temizlik ve hijyenin üst düzeyde olduğu Göcek apart ile kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz.

