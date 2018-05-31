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Fethiye Göcek'te kaliteli apart için rotanız: Inforest Göcek

Fethiye Göcek'te kaliteli apart için rotanız: Inforest Göcek

Ege ve Akdeniz Bölgesi arasında Muğla il sınırlarında bulunan Fethiye tarih boyunca birçok medeniyetin gözde yerleşim yeri olmuştur. Fethiye içinde bulundurduğu muhteşem doğal güzellikleri ile gezilebilecek birçok yeri içinde barındırmaktadır.
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Yaşam 31 Mayıs 2018 - 01:43

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