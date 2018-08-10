Ferrer kariyerini sonlandıracağını açıkladı

Erkekler turunun tecrübeli isimlerinden 36 yaşındaki David Ferrer, 2019'da profesyonel kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

2000 yılında profesyonelliğe geçiş yapan ve 18 yıllık kariyeri boyunca sağlıklı olduğu sürece her zaman en üst seviyede mücadele eden İspanyol raket David Ferrer, gelecek sezon ülkesi İspanya'da Madrid ya da Barcelona'da oynayacağı son turnuvasıyla kariyerini noktalayacak.

Dün Toronto'nun ev sahipliğinde düzenlenen Rogers Cup'ta son kez korta çıkan ve ilk turda elemelerden gelen rakibi Bradley Klahn'a yenilen İspanyol tenisçi, kariyerinin son grand slam'ini ise Ağustos'un 27'sinde başlayacak olan Amerika Açık'ta oynayacak.

MUTLU SONA ULAŞAMADI

Performansının üst seviyede olduğu her dönemde grand slam şampiyonlukları için ciddi bir aday olarak gösterilmesine rağmen hiçbir majör turnuvada mutlu sona ulaşamayan Ferrer, bu kategoride en iyi derecesini ise 2013'te oynadığı Roland Garros finaliyle elde etti. Ferrer'in kariyerinde ayrıca, 2007'de ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda final, 2012 Amerika Açık ile 2013 Avustralya Açık'ta ise yarı final bulunuyor.

Hiç grand slam kazanamamasına rağmen her zaman istikrarıyla dikkat çeken 36 yaşındaki İspanyol raket, kariyeri boyunca çıktığı 52 turnuva finalinden ise 27 şampiyonluk çıkarmayı başardı.

Erkekler tenisinin yetiştirdiği en iyi toprak kort oyuncularından biri olarak kabul edilen David Ferrer, Madrid ya da Barcelona ile son vermeyi düşündüğü 18 yılı aşan tenis serüveninde 13 kez de toprak kort turnuvası zaferi kazandı.