Ferguson yoğun bakımdan çıktı!

Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Ferguson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı.

Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Sir lakaplı Alex Ferguson geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti.

Manchester United, efsane menajeri Sir Alex Ferguson'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

YOĞUN BAKIMA İHTİYACI KALMADI

Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sir Alex Ferguson'ın yoğun bakıma ihtiyacı kalmadı, ve bundan sonraki iyileşme sürecine yatan hasta olarak devam edecek. Ailesi, kendisine gösterilen yoğun destek ve iyi dilekler nedeniyle mahcup durumda ancak tedavinin kalan kısmının hayati olduğunu düşündükleri için sürecin gizli tutulmasını rica ediyor"