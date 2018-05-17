Son Dakika!
17 Mayıs 2018 17:31 | Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018 17:34

Fenomen olmak isterken gözaltına alındı!

Erzurum'da fenomen olmak isteyen ve ayağıyla otomobil kullanırken bir eliyle meyve tabağından meyve yiyen diğer elinde de tespih olan görüntüleri yayımlanan kişi yakalandı.

Fenomen olmak isterken gözaltına alındı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dikkatsiz ve tedbirsiz  araç kullanırken görüntüleri sosyal medya ile basında yayımlanan sürücü K.E'yi  yakalamak için harekete geçti.

Kısa sürede kimliği belirlenen K.E, kent merkezindeki iş yerinde  yakalandı.

Gözaltına alınan K.E, Palandöken Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolü  sonrası Asayiş Şubesine götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, sosyal medyada "fenomen" olmak için farklı  videolar çekerek paylaşımlar yaptığını belirten K.E'nin ehliyetine el konuldu.

Hakkında "tehlikeli araç kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak"  suçundan yasal işlem başlatılan K.E, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye  sevk edilecek.

Otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip bir eliyle  yanındaki tabaktan meyve yiyen, diğer elinde de tespih bulunan K.E'nin ayrıca  aracında saç traşı olurken çekilen görüntüleri tepki çekmişti.

Sosyal medyada fenomen olmak için mizansen, değişik videolar çekip paylaştığını kaydeden K. E., "O videoyu havaalanı yolunda bir cepte çektim. Mizah amaçlı. Sosyal medyada, instagram'da belirli bir kitlem var. Bu sebepten benzer videolar paylaşıyorum. Bunu haberlerde çok farklı lanse ettiler. Benim amacım mizah olsun trafiği tehlikeye atacak bir harekette bulunduğumu düşünmüyorum" diye konuştu.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Erzurum


0Yorum Yap