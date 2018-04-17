Fener'den Muslera isyanı!

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında kalesini terk ederek itirazlarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera'ya maçın hakemi Halil Umut Meler’in kart göstermemesine isyan etti.

BAZI OYUNCULARA TAKINTILILAR

Sarı-lacivertliler, konuyla ilgili şunları söyledi: "G.Saray’ın kalecisi Muslera’nın itiraz etmek için kaç kere kaleden çıktığını herkes gördü. Bırakın kart görmeyi uyarılmadı bile. Volkan aynısını yapsa kesinlikle kart görürdü. Hakemler bazı oyunculara takıntılılar. Biz hakemlerin adaletli maç yönetmesini istiyoruz. Sezon başından beri dile getirdiğimiz bu. Biz başka bir şey istemiyoruz."

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ATILMIŞTI

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldığı maçta Volkan Demirel, hakem Fırat Aydınus'a itirazları sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Kaynak: ajanslar