Fenerbahçe'ye Benficalı Jonas'tan müjdeli haber geldi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'ye Portekiz'den müjdeli bir haber geldi. Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Jonas takımdan ayrılıyor.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'ye Portekiz'den müjdeli bir haber geldi. Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Jonas takımdan ayrılıyor.

JONAS'TAN MÜJDELİ HABER

ABola'da yer alan haberler göre Brezilyalı golcü, Suudi Arabistan ekibi AL Nassr'ın 5. 2 milyon euroluk maaş teklifini kabul etti ve son olarak da Benfica Başkanı Vieira'yı da bu transfer konusunda ikna etti. 34 yaşındaki Jonas'ın transferinin hafta sonu resmileşmesi bekleniyor.

Jonas geçen sezon resmi maçlarda 37 gole imza atmıştı.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçı Portekiz ekibi Benfica'nın evinde oynayacak olan Fenerbahçe, UEFA'nın belirlediği tarihe göre bu karşılaşmayı 7-8 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos tarihinde oynanacak. Salı günü saat 22.00’da başlayacak olan mücadele beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Portekiz'in Benfica takımı, tarihindeki önemli başarlarıyla dikkati çekiyor.



Lizbon temsilcisi, Portekiz Ligi'nde geride kalan sezonu 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 81 puanla tamamladı.

Kaynak: Ajanslar