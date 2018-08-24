Fenerbahçe'nin yeni transferinin İstanbul'a geliş saati belli oldu

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferinin İstanbul'a geliş saati belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, saat 23.45'te İstanbul'da olacak.

Beinsports'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Reyes, saat 23.45'te İstanbul'da olacak. Fenerbahçe 25 yaşındaki stoper için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

"YENİ EVİME GİDİYORUM"

Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medyada yola çıktığını duyurduğu bir mesaj paylaştı.

İspanyolca mesajla paylaştığı seyahat fotoğrafında "Yeni evime gidiyorum. Yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım." notunu düşen 26 yaşındaki stoper, takipçilerinde merak uyandırdı.

"TÜRKLER ÇOK TUTKULU"

Meksika basını, Diego Reyes'in havalimanından ayrılırken yaptığı açıklamaları yayınladı: "Türkler futbol konusunda çok tutkulu. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. Umarım ben de bunun büyük bir parçası olacağım. Yeni macera için çok heyecanlı ve mutluyum. Henüz resmi imzayı atmadım ama yeni lig bana çok uygun ve orada şampiyon olmak istiyorum."

Kaynak: Ajanslar