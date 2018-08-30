Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Jailson Marques, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Jailson Marques'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

JAİLSON MARQUES

22 yaşındaki Jailson, Gremio altyapısında yetişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Chapecoense'ye kiralık olarak oynadı. Genç futbolcu, 11 Temmuz 2016'da kulübü Gremio ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Gremio kariyeri boyunca 76 karşılaşmada görev yapan Jailson, 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

7 Eylül 1995’te Brezilya’da dünyaya gelen Jailson, futbola Gremio altyapısında başladı. Brezilyalı orta saha, 2014/2015 sezonunda tecrübe kazanması için Chapecoense U20 takımına kiralandı.

Chapecoense’de 1 sezon kiralık olarak forma giyen Jailson, sezon sonunda takımı Gremio’ya geri döndü. 2015/2016 sezonunda, Gremio formasını sırtına geçiren genç yıldız, Serie A’da çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol attı. 2016/2017 sezonunda 18 lig, 11 Libertadores karşılaşmasına çıkan Jailson, sezonu 1 asistle tamamladı.

2017/2018 sezonunda Dünya Kulüpler Kupası’nda Real Madrid’e karşı oynanan maçta da forma giyen Jailson, 22 karşılaşmada attığı 2 golle seneyi tamamladı.

Bu sezon 21 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maça çıkan Jailson, ön libero pozisyonunda görev yapıyor.

Brezilyalı futbolcu, kulübüyle 2017 yılında, Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Libertadores Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Kaynak: Ajanslar