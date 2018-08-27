Son Dakika!
27 Ağustos 2018 14:36 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2018 14:36

Fenerbahçe'nin yeni oyuncuları Frey ve Reyes'in ücretleri belli oldu

Fenerbahçe tarafından transflerleri duyurulan Diego Reyes ve Michael Frey'in alacağı ücretler belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni oyuncuları Frey ve Reyes'in ücretleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe, Diego Reyes ve Michael Frey'in transferlerini resmen duyurmuştu. Sarı lacivertli ekip iki futbolcunun da alacağı ücretlerle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. 

3'ER YILLIK SÖZLEŞME

Milliyet'in edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, Diego Reyes'e 3 yıllık sözleşme üzerinden senelik 1.5 milyon euro ücret verecek. 

Frey ise 3 yıllık sözleşme üzerinden ilk sene 630 bin euro, ikinci sene 750 bin euro, son sene ise 700 bin euro ücret alacak.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: FreyReyes


0Yorum Yap