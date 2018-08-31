Fenerbahçe'nin yeni 10 numarasını Sow açıkladı!

Fenerbahçe, 10 numara transferinde, transfer döneminin kapanmasına saatler kala hamlesini yaptı ve Benzia'yla her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Yassine Benzia ve Lille Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

UÇAK BİLETLERİ HAZIRLANDI

Oyuncu ve menajeri Djibril Niang öğleden sonra Paris'ten İstanbul'a gelecek. İkilinin şu sıralarda uçak biletlerinin hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow,Yassine Benzia'nın Fenerbahçe'ye transferolacağını duyurdu.

Kaynak: Ajanslar