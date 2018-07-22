Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano
Daha önce 10 numaralı formayı giyen Robin van Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda 10 numarayı Giuliano giyecek.
Daha önce 10 numaralı formayı giyen Robin van Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda 10 numarayı Giuliano giyecek.
10 NUMARALI FORMAYI GİULİANO TERLETECEK
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu 10 numaralı formanın Persie’de olmasından olayı 20 numarayı giymişti. Takımdan Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda Giuliano 10 numaralı formayı terletecek.
Kaynak: Ajanslar