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22 Temmuz 2018 10:02 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2018 10:04

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano

Daha önce 10 numaralı formayı giyen Robin van Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda 10 numarayı Giuliano giyecek.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano

Daha önce 10 numaralı formayı giyen Robin van Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda 10 numarayı Giuliano giyecek.

10 NUMARALI FORMAYI GİULİANO TERLETECEK

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu 10 numaralı formanın Persie’de olmasından olayı 20 numarayı giymişti. Takımdan Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda Giuliano 10 numaralı formayı terletecek. 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Giuliano


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