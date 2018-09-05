Fenerbahçe'nin sürpriz UEFA kadrosu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu açıklandı. Bu kadroda 8 isim yer almadı.
Kadroya Berke Özer, Dirar, Soldado, Kameni, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci dahil edilmedi.
Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu
Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli
Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas,
Forvet: İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.
Kaynak: Ajanslar