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05 Eylül 2018 11:31 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2018 11:35

Fenerbahçe'nin sürpriz UEFA kadrosu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu açıklandı. Bu kadroda 8 isim yer almadı.

Fenerbahçe'nin sürpriz UEFA kadrosu!

Kadroya Berke Özer, Dirar, Soldado, Kameni, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci dahil edilmedi. 

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas,

Forvet: İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: uefa kadrofenerbahçe


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