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23 Temmuz 2018 13:31 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2018 19:12

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu.

İLK MAÇLAR 7-8 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı Portekiz'de, rövanş maçını ise İstanbul'da oynayacak.

Diğer eşleşmeler şöyle;

Benfica - Fenerbahçe
Standard Liege / Ajax v Sturm Graz
Slavia Prag - Dinamo Kiev
PAOK v Basel - Spartak Moskova

Celtic v Rosenborg / AEK
Salzburg / Shkendija v Sheriff
Kızılyıldız v Suduva / Legia Varşova v Spartak Trnava
Kukes v Qarabağ / BATE Borisov v HJK Helsinki
Astana v Midtjylland / Dinamo Zagreb v Hapoel Beer-Sheva
CFR Cluj v Malmö / Ludogorets Razgrad v Vidi


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: şampiyonlar ligifenerbahçe


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