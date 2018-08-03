Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benficaile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosubelli oldu. Bazı isimler kadroya alınmadı.

İSİMLER BELLİ OLDU

NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi. Fenerbahçe'de Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu.