Fenerbahçe'nin istediği Kolombiyalı kaleciyle Beşiktaş anlaştı

Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci alternatiflerini hazırda tutan Beşiktaş'ın Arsenal'ın file bekçisi David Ospina'yla el sıkıştığı öne sürüldü.

Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına giren Beşiktaş, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

"BEŞİKTAŞ'LA ÇOKTAN ANLAŞTI"



Kolombiya basını, Siyah Beyazlılar'ın Fenerbahçe için de adı geçen Arsenallı file bekçisi David Ospina'nın transferini bitirdiğini yazdı.



Ülkenin önemli spor gazeticileri arasında gösterilen Estaban Jaramillo, resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde Kolombiyalı eldivenin yeni adresinin Beşiktaş olduğunu yazarken şu ifadeleri kullandı:



"David Ospina, Beşiktaş'la çoktan anlaştı ve imza için bekliyor. Ospina, Sevilla ve Napoli'dense Beşiktaş'ın teklifini daha cazip buldu. Dolayısıyla yeni durağı Türkiye olacak."

Kaynak: Ajanslar