Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER!
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N’Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Kaynak: Ajanslar