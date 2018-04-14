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14 Nisan 2018 17:57 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 18:00

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER!

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N’Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: fenerbahçe


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