Fenerbahçe'nin gözde ismi İngiliz kulübe imza attı!

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Alman futbolcu Max Meyer, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Alman futbolcu Max Meyer, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİNİ ELİNDE BULUNDURUYORDU

Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Max Meyer, Premier Lig ekibi Crystal Palace'a transfer oldu.

İSMİ FENERBAHÇE'YLE DE ANILMIŞTI

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki Alman futbolcu, İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.

Kaynak: Ajanslar