Fenerbahçe'nin genç yıldızı futbola ara verdi!

Fenerbahçe'nin 6 ay önce U21 takımına transfer ettiği İsveçli Andreas Kilit, sağlık sorunları nedeniyle futbola bir süre ara verdi.

Sarı-lacivertli ekibin son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımlardan biri olarak U21 takımına transfer edilen Andreas Kilit'ten üzücü haber geldi. 19 yaşındaki genç stoperin sağlık sorunları yaşadığı ve futbola bir süre ara verdiği açıklandı.

SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE

Resmi siteden haberi duyuran Fenerbahçe, Kilit'in futbolcu ya da antrenör olarak sarı-lacivertli ekibe yeniden hizmet etmek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe U21 Futbol Takımımızın sporcularından Andreas Kilit’in, sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Fenerbahçe’ye hizmet edememenin mutsuzluğu ile kulübümüze olan aidiyetini ‘oyuncu olarak değilse bile mutlaka bir gün antrenör olarak buraya dönmek istediği’ sözleriyle anlatan 19 yaşındaki genç oyuncumuza geçmiş olsun diyor; en kısa zamanda futbolcu ya da antrenör olarak yeşil sahalara dönmesini diliyoruz."

Kaynak: Ajanslar