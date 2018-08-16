Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden kaçırdığı para dudak uçuklattı!

Aragones yönetimindeki 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi 10 seneyi buldu.

Aragones yönetimindeki 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi 10 seneyi buldu.

KAÇAN PARA 130 MİLYON EURO

2010-2011, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ön elemeyi geçemeyen sarı-lacivertli takım önceki gün de Benfica'ya elenerek şanssızlığını sürdürdü. 10 yıllık süreçte 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmasına rağmen 3 Temmuz süreci nedeniyle Devler Ligi'ne giremeyen sarı-lacivertlilerin maddi kaybı da oldukça büyük bir boyuta ulaştı.

Başkan Ali Koç'un deyimi ile 621 milyon avro borcu bulunan Fenerbahçe'de borç yükünün 2011'in sonrasında büyük artış göstermesinde Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalmak önemli bir rol oynadı. Devler Ligi'nde geçtiğimiz yıllardaki gruplara kalma bedeli takım başına 12,7 milyon euroydu. Lige katılım bedeli bu sezon ise 15 milyon euroya yükseltildi.

10 seneden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan Fenerbahçe'nin bu süreçteki kaybı ise yaklaşık 130 milyon euryo buluyor.

8 DEFA ÖN ELEMEDE ELENDİ



UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına 10 yıldır katılamayan sarı-lacivertliler, ön eleme oynadığı 12 sezonun sadece 4'ünde "Kupa 1" vizesi alabildi. F.Bahçe, 8 defayla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde en fazla veda eden Türk takımı oldu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-lacivertliler, bu kulvarda 6. defa gruplarda yer alacak.

"ACI AMA GERÇEK"



Phillip Cocu, 1-0'ın rövanşında 1-1 berabere kaldıkları Benfica maçı sonrası oyuncularıyla konuştu.

Soyunma odasında oyuncularını toplayan Cocu, "Başa baş oynadık. İyi oynadık ancak pozisyonları gole çeviremedik. Şampiyonlar Ligi seviyesi bu. En ufak detay sonucu belirler. Acı ama gerçek bu. Bu turdan ve maçlardan umarım dersinizi almışınızdır. Artık bu tecrübeyi UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya yansıtmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.