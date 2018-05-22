Fenerbahçelileri yıkan iddia: Martin Skrtel veda ediyor!

Martin Skrtel'in, Glasgow Rangers ile transferi konusunda anlaştığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.İskoç ekibinin, Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.Haberde; Skrtel'in eski takım arkadaşı olan ve Rangers'ın teknik direktörlüğüne getirilen Steven Gerrard'ın, bu transferde büyük rol oynadığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Skrtel, bu sezon 30 maçta forma giydi,3 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Kaynak: ajanslar