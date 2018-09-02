Fenerbahçeli taraftardan Ersun Yanal çağrısı
Süper Lig'de 4. haftada Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 3-2 mağlup olmasının ardından yönetimin teknik direktör konusunda değişiklikliğe gidebileceği öne sürüldü.
Ligde üst üste alınan 3. yenilginin ardından kulisler kaynamaya başladı. Fenerbahçe camiasında Ersun Yanal ismi gündeme gelirken, yönetimin kötü gidişe daha fazla seyirci olmayıp bir an önce hamle yapabileceği iddia edildi.
SOSYAL MEDYADA ERSUN YANAL ÇAĞRISI
2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’yi Nisan ayında şampiyon yapan teknik direktör Yanal, dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından gönderilmişti.
3-2'lik Kayserispor mağlubiyetinden sonra da sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Ersun Yanal çağrısında bulundu.
Kaynak: Ajanslar