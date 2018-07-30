Fenerbahçeli Josef için Crystal Palace'la anlaşma sağlandı

Finansal Fair Play'den dolayı transferde çıkmaza giren Fenerbahçe, Josef de Souza'yı satarak kaynak oluşturmaya karar verdi. Brezilyalı futbolcunun transferi için Crystal Palace'la pazarlıklar son aşamaya geldi.

Fenerbahçe, Finansal Fair Play (FFP) kuralından dolayı bir yıldızına daha veda ediyor. Daha önceki yıllarda Nani, Kjaer gibi isimleri transfer kaynağı oluşturmak adına elden çıkaran Sarı-Lacivertliler bu kez Josef de Souza için Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'la masaya oturdu.

TEK TEKLİF SOUZA'YA

Kulüpte sadece Josef de Souza'ya teklif olmasından dolayı, Phillip Cocu'dan bu oyuncunun satışı için onay isteyen Sportif Direktör Damien Comolli, Josef'i satıp buradan gelecek gelecek parayla bir forvet bir de stoper almayı kararlaştırdı.

CRYSTAL PALACA'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Hollandalı hocayı ikna ettikten sonra Josef'i isteyen tek kulüp olan Crystal Palace'la görüşmelere başlayan Damien Comolli İngiliz ekibiyle büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe'nin kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken bu rakamın biraz daha altına anlaşma sağlandığı transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar