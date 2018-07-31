Fenerbahçeli Josef de Souza iddialara son noktayı koydu!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha futbolcusu Josef de Souza, hakkında çıkan transfer dedikodularına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Premier Lig transfer iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Josef, Instagram hesabından "Fenerbahçe'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın." paylaşımında bulundu.

CRYSTAL PALACE'LA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Finansal Fair Play (FFP) kuralından dolayı bir yıldızına daha veda edeceği iddia edilmişti. Daha önceki yıllarda Nani, Kjaer gibi isimleri transfer kaynağı oluşturmak adına elden çıkaran Sarı-Lacivertliler bu kez Josef de Souza için Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'la masaya oturduğu konuşuluyordu.

TEK TEKLİF SOUZA'YA

Kulüpte sadece Josef de Souza'ya teklif olmasından dolayı, Phillip Cocu'dan bu oyuncunun satışı için onay isteyen Sportif Direktör Damien Comolli, Josef'i satıp buradan gelecek gelecek parayla bir forvet bir de stoper almayı kararlaştırdığı iddia ediliyordu.

Kaynak: Ajanslar