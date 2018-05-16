Fenerbahçeli futbolcular şampiyonluk için adak adadı!

Sarı-lacivertli futbolcular mutlu sona ulaşmaları durumunda kurban keseceklerinin sözünü verdi.

Fenerbahçeli futbolcular, 7-0 kazanılan Karabükspor deplasmanı dönüşünde uzun süre mutlu sona ulaşıp ulaşamayacaklarını konuştular. Saatlerce süren sohbette bazı futbolcular şampiyonluk için adak adadı.

Kupayı kaybetmenin ardından çok büyük üzüntü yaşayan futbolcular, sezon boyunca kendi aleyhlerine gelişen olayların belki bu son düzlükte tersine dönebileceğinin altını çizdiler. Sezon boyunca neredeyse yaşamadıkları olumsuzluk kalmayan futbolcular bu defa şansın kendilerine gülmesi için temennide bulundular.

"DEVRE ARASI ÇOK KRİTİK''

Saatlerce süren muhabbette son hafta maçların devre arasının önemine dikkat çekildi.

Sarı-Lacivertli futbolcular, "Şampiyonluk şansımız mucize gibi gözükse de oynanmamış 3 tane maç var. Devre arası çok kritik. Rakiplerimiz devre arasına önde giremezlerse ve biz bunu başarırsak üzerilerindeki stres ikinci yarıda çok artar. Bu yüzden mutlaka ilk 45 dakikayı önde kapamamız gerekiyor" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: ajanslar