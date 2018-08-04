Fenerbahçeli futbolcu Philip Cocu'yu kendisine hayran bıraktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kısa sürede antremanlarda yüksek performansı ve hırsı sebebiyle kalenin tecrübeli ismi Volkan Demirel'e hayran kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kısa sürede tecrübeli isim Volkan Demirel'e hayran kaldı. Fenerbahçe'de bir yıllık sözleşmeyle kariyerine devam eden Volkan Demirel, sarı-lacivertli teknik heyetin yine gözdesi olmayı başardı.

PERFORMANSIYLA COCU'NUN TAKDİRİNİ KAZANDI

37 yaşındaki tecrübeli kaleci, bu yaşına rağmen antrenman performansıyla Cocu ve kurmaylarının takdirini kazanmayı başardı. Volkan'ın antrenmanlardaki mükemmel çalışmasının yanı sıra takım içindeki ağırlığı da Hollandalı teknik ekibi hayran bıraktı.

PHİLİP COCU FORVETE TAKVİYE DE İSTEDİ

İspanyol forvet için sarı-lacivertlilerin sağlık heyetinden gün be gün rapor alınıyor. Oyuncunun değerleri yakından takip edilirken, Cocu “Soldado’ya çok ihtiyacımız var. Bu kritik deplasmanda onu mutlaka oynatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan tecrübeli hoca bu eşleşmeye yetişmese bile 3. bölgeye kesinlikle takviye yapılması gerektiğini belirtti. Yönetim kuruluna forvet ihtiyacını her defasında ileten Cocu, bir de savunma takviyesiyle sezonu tamamlayabileceklerini düşünüyor.

Kaynak: Ajanslar