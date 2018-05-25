Fenerbahçeli futbolcu menajerine 'bana takım bul' dedi

Kamerunlu file bekçisi Kameni, menajerine 'Bana takım bul' dedi.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'deki bazı isimlerin de geleceği yavaş yavaş kesinleşmeye başladı.

Geçen sezonun başında Malaga'dan büyük umutlarla transfer edilen Carlos Kameni, sarı-lacivertlilerle yol ayrımına geldi.



Teknik direktör Aykut Kocaman tarafından bazı karşılaşmalarda şans bulsa da performansıyla kimseyi tatmin etmeyen deneyimli file bekçisi, banko oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

'VOLKAN EFSANE'

Yabancı basına yaptığı açıklamalarda Türkiye macerasının sonuna geldiğinin sinyallerini veren Kameni, menajerine 'Bana takım bul' haberini yollattı. Daha önce başarılı bir grafik çizdiği İspanya'ya geri dönmenin planlarını yapan Kamerunlu'ya yönetimin 'Kal' demesi beklenmiyor. İlk aşamada 2020 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunan Kameni'yi bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertliler istediği teklifi alamazsa kiralık olarak yollayabilir.

Öte yandan forma rekabetine girdiği Volkan için de övgü dolu sözler sarfetmeyi ihmal etmeyen 34 yaşındaki eldiven, "Volkan burada efsane olmuş bir isim. Herkesin sevgilisi. Sezona ikimiz de çok iyi başlayamasak da daha sonra o grafiğini yükseltmeyi başardı ve iyi işlere imza attı. Kendisiyle herhangi bir sorun yaşamadık. Bana çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ajanslar