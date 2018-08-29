Fenerbahçe'den transfer döneminin bitmesine günler kala kaleci takviyesi!

Volkan Demirel'in performansından memnun kalmayan, yeni kaleci Berke'yi ise tecrübesiz bulan Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kaleci takviyesi yaptı.

Volkan Demirel'in performansından memnun kalmayan, yeni kaleci Berke'yi ise tecrübesiz bulan Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kaleci takviyesi yaptı.

Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bursaspor forması giyen kaleci Harun Tekin, sarı-lacivertli formayı giyecek.

KAP'A BİLDİRİLMESİ BEKLENİYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Kaleci Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardık" dedi.

Transferin kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Harun, Bursaspor'un yaptığı son antrenmanı sadece düz koşu yaparak tamamladı.