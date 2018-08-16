Fenerbahçe'den Rojo'ya flaş teklif!

Transferleri Benfica maçlarına yetiştiremeyen Fenerbahçe elenmesinin ardından transfere hız verdi. Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Rojo için ManU'ya teklifini yaptı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda turnuvaya veda etmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takım bu sezon Ayew dışında yabancı oyuncu transfer edemedi.

Barış, Berke ve Ferdi'yi alarak gençlere yatırım yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçlarına gerekli takviyeleri yetiştiremedi ve rakibine elendi.

ROJİ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine transfere hız verdi. Sarı-laicvertlilerin hedefinde Manchester United'da kadroya giremeyen Rojo var.

Manchester United Teknik Direktörü Mourinho'nun şans vermediği 28 yaşındaki savunmacı takımdan ayrılmak istiyor. 2021 yılına kadar Ada ekibiyle sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun kiralanması için ManU'ya teklif yapıldı.

2014 yılında Sporting Lisbon'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tutan Arjantinli, Mourinho'nun gelişiyle gözden düştü.