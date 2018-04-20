Fenerbahçe'den olaylı derbi açıklaması! "Tahrikçi Tolga ile Mustafa"

Fenerbahçe, olaylı derbi hakkında, "Tahrik edildik" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının attığı yabancı maddelerin Şenol Güneş'in kafasına gelmesi ve yaralanması sonrası tatil edilen olaylı derbi hakkında sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

''Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında, Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek'in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ajanslar