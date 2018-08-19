Fenerbahçe'den kritik Emre Akbaba açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunurken Emre Akbaba transferi konusuna da değindi.

Semih Özsoy, yaptığı açıklamada Emre Akbaba konusunda da kritik ifadeler kullandı.

'RAKİP TAKIMLARIN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE İLERLEMİYORUZ'

''Emre Akbaba bize Alanyaspor başkanı tarafından teklif edildi. Biz de Comolli ve Cocu'ya sorduktan sonra Alanyaspor ile görüşmeye başladık. Biz bütün transferlerde önce kulüple görüşüyoruz. Daha sonra rakip takımların Emre ile görüştüğünü öğrendikten sonra transferde fazla ilerlemedik. Oyuncu ile Comolli görüştü ama ondan sonra da çok yol kat etmenin anlamı olmayacağını gördükten sonra devam etmedik. Bizim bu oyuncuyla ilgilenmemizin tek nedeni Alanyaspor başkanının bize önermesi.''

Kaynak: Ajanslar