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02 Nisan 2018 22:06 | Son Güncelleme: 02 Nisan 2018 22:09

Fenerbahçe'den Kayseri'de gol şov

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'den Kayseri'de gol şov

Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Fenerbahçe'ye fakrlı galibiyeti getiren golleri 8. ve 44. dakikalarda Soldado, 12. dakikada Aatıf, 58. dakikada Şener Özbayraklı ve 85. dakikada Giuliano kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükselterek zirve yarışını takibini sürdürürken Kayserispor 41 puanda kaldı.

Sarı lacivertli ekip Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda topladığı puanlardan fazlasını deplasman maçlarında toplayan tek takım oldu.


Etiketler: 27. haftasüper ligfenerbahçe


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