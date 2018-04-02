Fenerbahçe'den Kayseri'de gol şov
Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.
Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Fenerbahçe'ye fakrlı galibiyeti getiren golleri 8. ve 44. dakikalarda Soldado, 12. dakikada Aatıf, 58. dakikada Şener Özbayraklı ve 85. dakikada Giuliano kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükselterek zirve yarışını takibini sürdürürken Kayserispor 41 puanda kaldı.
Sarı lacivertli ekip Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda topladığı puanlardan fazlasını deplasman maçlarında toplayan tek takım oldu.