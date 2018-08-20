Fenerbahçe'den flaş transfer: 3 yıllık sözleşme fiyatı dudak uçuklattı!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'den Gıullıano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde Cocu'nun takımdan ayrılacak dediği Brezilyalı futbolcunun transferi resmen gerçekleşti.

10,5 MİLYON EURO



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 € (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."