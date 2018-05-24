"Fenerbahçe'den ayrılmayacağım"

Valbuena, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Özellikle ligin ikinci yarısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından ilk 11'de fazla şans bulamayan Mathieu Valbuena, hakkında çıkan Bordeaux'ya transfer olacağı yönündeki söylentilere noktayı koydu.

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Fenerbahçeli futbolcu "Ayrılmak gibi bir durum yok. İstanbul güzel bir şehir ve orada kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Mathieu Valbuena, bu karşılaşmalarda 8 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: ajanslar