Fenerbahçe'de Janssen 'in alternatifi bulundu

Janssen'i 1 yıl daha kiralamak için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katamazsa rotayı İslam Slimani'ye çevirecek.

Andre Ayew transferinin ardından 7 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki Benfica maçına kadar Fenerbahçe'de bir oyuncunun daha takıma katılımı için çalışmalar hızlandırıldı.

TOTTENHAM'IN İNDİRİM YAPMASI BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerde hem forvet hem stoper için çalışmalar çift yönlü olarak sürerken, bu hafta içi yeni golcü konusunda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Yönetim Vincent Janssen'i tekrar kiralamak için bonservisini elinde bulunduran Tottenham'ın indirim yapmasını bekliyor. Kiralama bedeli istenen seviyeye gelirse, Janssen 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

ALTERNATİF İSİM İSLAM

Janssen'in olmama ihtimaline karşılık alternatif hazırda tutuluyor. Bu isim İslam Slimani.

Leicester'a büyük umutlarla transfer olmasına karşın isteneni veremeyen Slimani, geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle kulübüne kiralanmıştı.

Cezayirli golcünün bu yıl da as kadroda düşünülmediği ve Leicester tarafından kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

Fenerbahçe bu konudaki pazarlıklarını da sürdürüyor. Ancak sarı-lacivertlilerin önceliği Vincent Janssen.

Kaynak: Ajanslar