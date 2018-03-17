Galatasaray'lı Gomis, Fenerbahçe’nin santrforlarına karşı kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor

Fransız futbolcu, Süper Lig’de 24 maça çıkarken, 25 kez gol sevinci yaşadı ve hem kendi kariyer rekorunu hem de Cim Bom’da bir sezon içinde en çok gol atan yabancı futbolcu olmayı başardı.

Dev derbi öncesinde Aslan’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe’nin santrforlarına karşı kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor.



Fransız futbolcu, Süper Lig’de 24 maça çıkarken, 25 kez gol sevinci yaşadı ve hem kendi kariyer rekorunu hem de Cim Bom’da bir sezon içinde en çok gol atan yabancı futbolcu olmayı başardı.



Sarı-Lacivertliler’de ise Fernandao 5, Soldado 3 ve Janssen 2 kez rakip fileleri sarstı. Bu 3 oyuncu toplamda 10 gol atarak Gomis’in yanına bile yaklaşamadı.