Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı!

Fenerbahçe'de gidecekler listesine eklenecek bir diğer isim Nabil Dirar olacak. Fenerbahçe'de 29 lig maçına çıkan oyuncu 4 gol, 8 asistle takıma katkı vermişti.

Sarı lacivertliler, geçen sezon başında Monaco'dan aldığı Faslı orta sahasını Fransa Ligi ekibi Toulouse'a satıyor. Fenerbahçe'nin bu transferden 3 milyon Euro kazanması bekleniyor.



2018 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 29 lig maçına çıkmış, 4 gol, 8 asistle takıma katkı vermişti.

NABİL DİRAR KİMDİR?

31 yaşındaki Faslı futbolcu 1.87 boyunda ve sağ kanat oynuyor. Sağ ayağını kullanan Dirar sol kanat ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebiliyor.

Belçika vatandaşı olan Nabil Dirar ilk olarak Diegem Sport takımında forma giymeye başladı. Dirar daha sonra Belçika Ligi'nde sırasıyla Westerlo ve Club Brugge'ye transfer oldu. 4 sezon Club Brugge forması giyen Dirar 2012 yılında Monaco'ya transfer oldu.

Fas asıllı futbolcu 6 sezondur Monaco forması giyiyordu. 165 maça çıkan Dirar 12 gol atma başarısı gösterdi.

Dirar, bu sezon Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Monaco'nun Fenerbahçe ile karşılaştığı iki maçta da forma giydi.

Kaynak: Ajanslar