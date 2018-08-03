Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kulüp tarafından resmen açıklandı. Uzun yıllar görev alan idari menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığı resmi açıklamayla duyuruldu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kulüp tarafından resmen açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun yıllar görev alan idari menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

SARI LACİVERTLİ KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Çetinkaya ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

HASAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 Eskişehir doğumlu olan Hasan Çetinkaya, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Hasan Çetinkaya Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajerliği'ni yaptı.

Fransa‘da Metz takımının alt yapısında futbola başlamış, 1994 ve 2003 yılları arasında Gençlerbirliği takımında forma giymiştir.

Kaynak: Ajanslar