Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor

Fenerbahçe ikinci yarı açıldı! Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor'u ağırlayan Fenerbahçe rakibi ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe, Osmanlıspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in galibiyetle kapattığı haftada zirve yarışında geri düşmek istemeyen sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Osmanlıspor karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Skrtel ve Soldado kaydetti.

Bu galibiyet sonrası Fenerbahçe puanını 54'e çıkarırken düşme hattından kurtulmak isteyen Osmanlıspor ise 28 puanda kaldı.

Bir hayli düşük tempoda geçen maçta iki takım da pozisyona girmekte zorlanınca karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarıya Aykut Kocaman oyuncu değişikliğle başladı. Fenerbahçe'de Alper Potuk yerini Valbuena'ya bıraktı. Fransız yıldızın oyuna girmesiyle hareketlenen maçta Fenerbahçe, Osmanlıspor kalesinde pozisyonlara girmeye başladı. Sarı-lacivertliler çok geçmeden golü de buldu. 54. dakikada sahneye çıkan Skrtel takımını öne geçiren golü kaydetti.

Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Skrtel kafayı vurdu. Yardımcı hakem, kaleci Karcemarskas'ın kucağında kalan topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve hakem de ona uyarak golü verdi: 1-0

Golden sonra da baskıyı devam ettiren Fenerbahçe, 6 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertlilerde bu kez sahneye çıkan isim Soldado oldu. İspanyol yıldız 60. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı.



Rakip yarı alanın ortalarında topu kapan Giuliano nefis hareketlerle içeri sokuldu ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, direkten dönen topu Soldado tamamladı: 2-0

Geçtiğimiz hafta Kayserispor ağlarını da iki kez havalandıran Soldado, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligdeki 6. golünü kaydetti.

SOLDADO DİREĞE TAKILDI!

Lumanza'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Karcemarskas'ı önde yakalayan Soldado ceza alanı dışından nefis bir aşırtma yolladı, üst direkten dönen top kalecide kaldı.

Fenerbahçe üst üste bulduğu gollerden sonrası kontrolü tamamen eline aldı. Osmanlıspor ise kendi yarı alanından çıkmakta zorlandı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.