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18 Temmuz 2018 10:21 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018 10:21

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu getirmek için gün sayıyor!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sol açık Bolasie’nin Everton’tan ayrılacağı kesinleşti. İngilizler “Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor” iddiasında bulundu.

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu getirmek için gün sayıyor!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yannick Bolasie'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Everton'da gözden düşen Demokratik Kongolu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, "Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu.

İKİ TARAF EL SIKIŞTI

Kanarya'nın Bolasie'yle el sıkıştığı Ada basınında haberlere konu olmuştu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği vurgulandı.

BiR YIL OYNAMADI

Geçen sezon 16 lig maçında forma giyip 1 gol atan Bolasie, 2016-17 sezonunun ortasında diz bağlarını koparmış, sahalara ancak 1 yıl sonra dönebilmişti.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: transferfenerbahçe


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