Fenerbahçe yıldız oyuncu için Manchester City ile masaya oturdu!

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Lukas Nmecha için harekete geçti.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun "Acil golcü istiyorum" demesi üzerine girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, Manchester City'nin U-23 takımının parlayan yıldızı Lukas Nmecha'nın peşine düştü.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Geçen sezon Premier Lig-2'de 11 maçta attığı 15 golle dikkat çeken 19 yaşındaki Nmecha için kiralama teklifi yapıldı. İngiliz ekibi teklife önce sıcak bakmadı ancak Cocu, Barcelona'da birlikte top koşturduğu Pep Guardiola'yı arayınca işin rengi değişti.

ESKİ DOSTUNUN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Guardiola, eski dostunun ricasını geri çevirmeyeceği sinyalini verdi. Manchester City ile ABD'de kampta olan Lukas Nmecha için son karar, takım İngiltere'ye döndükten sonra verilecek.

Kaynak: Ajanslar