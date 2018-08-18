Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'ler!
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bu maçta ilk 11'ler belli oldu.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE
STAT: Yeni Malatya Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS
İLK 11'LER
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Sadık, Murat, Mina, Seth, Guilherme, Ahmed Ildiz, Adem, Aleksic, Dia, Boutaib.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
FENERBAHÇE: Volkan, Hasa Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
Kaynak: Ajanslar