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18 Ağustos 2018 20:51 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2018 20:51

Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'ler!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bu maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'ler!

EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni Malatya Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS

İLK  11'LER

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Sadık, Murat, Mina, Seth, Guilherme, Ahmed Ildiz, Adem, Aleksic, Dia, Boutaib.

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Volkan, Hasa Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici,  Ayew, Barış Alıcı, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu


Kaynak: Ajanslar

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