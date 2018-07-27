Fenerbahçe yeni Alex'ini buldu!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni Alex'ini Barcelona'da buldu. Transfer arayışına hızlı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, 10 numara açığını Barcelonalı Rafinha ile kapatmak istiyor.

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni Alex'ini Barcelona'da buldu. Transfer arayışına hızlı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, 10 numara açığını Barcelonalı Rafinha ile kapatmak istiyor.

SARI LACİVERTLİLER YENİ ALEX'İNİ BARCELONA'DA BULDU

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni Alex'ini Barcelona'da buldu. Teknik direktör Cocu'nun yakından tanıdığı 10 numara Rafinha'yı kadrosunda görmek istemesi üzerine harekete geçen sportif direktör Damien Comolli, İspanyol devi Barcelona ile masaya oturdu.

2 MİLYON EUROLUK KİRALAMA TEKLİFİ

İspanya basınında çıkan haberlere göre, geçen sezonu İnter'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncu için Kanarya 2 milyon euroluk bir kiralama teklifinde bulundu.

KATALAN EKİBİNDEN CEVAP BEKLENİYOR

Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin kadroda düşünmediği bu oyuncu için Fenerbahçe, Katalan ekibiden gelecek cevabı bekliyor. Bu arada Comolli'nin 25 yaşındaki Rafinha'yı İstanbul'a gelme konusunda iknaya çalıştığı da İspanyol basınında yer aldı.

Star'ın haberine göre; İtalyan basını ise Brezilyalı oyuncu için İnter'in yeniden devreye girebileceğini belirtti. Fener, Rafinha'ya da 3 milyon euroluk bir teklif sundu.

Kaynak: Ajanslar