Fenerbahçe yarışa devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın rekor gecesinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi ve şampiyonluk yarışına devam etti.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 30. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ayağından buldu. Bu golden sadece 3 dakika sonra Soldado'nun çevirdiği topu kendi ağlarına gönderen Medjani, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarda daha etkili bir Sivasspor vardı. Kırmızı beyazlıların aradığı gol 90+1. dakikada Robinho'dan gelse de bu gol Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla 57 puana yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk maratonunu sürdürdü. Demir Grup Sivasspor ise 41 puanda kaldı.

DG SİVASSPOR 1-2 FENERBAHÇE

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Saivet, Hakan Arslan (Dk. 57 Robinho), Ndinga, Bifouma, Emre Kılınç (Dk. 74 Cyriac), Kone

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Chahechouhe (Dk. 74 Mehmet Ekici), Giuliano (90+4 Oğuz Kağan Güçtekin), Soldado (Dk. 69 Fernandao)

Goller: Dk. 30 Chahechouhe, Dk. 33 Medjani (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Skrtel, Dk. 74 Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Dk. 43 Bjarsmyr, Dk. 77 Ndinga, Dk. 88 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Kaynak: AA