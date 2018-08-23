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23 Ağustos 2018 12:38 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2018 12:40

Fenerbahçe transferi duyurdu: 4 yıllık imza atıldı!

Fenerbahçe, Michael Frey’in transferi için anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Fenerbahçe transferi duyurdu: 4 yıllık imza atıldı!

Fenerbahçe, Michael Frey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır."

GELİŞ SAATİ DE BELLİ OLDU

24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, saat 14:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşacak.

Etiketler: Michael Frey


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