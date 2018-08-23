Fenerbahçe transferi duyurdu: 4 yıllık imza atıldı!
Fenerbahçe, Michael Frey’in transferi için anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Fenerbahçe, Michael Frey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır."
GELİŞ SAATİ DE BELLİ OLDU
24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, saat 14:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşacak.