Fenerbahçe Tottenham'ın teklifini kabul etmedi!

Sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin tekrar kiralamak istediği Vincent Janssen için Tottenham, sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istedi.

Feyenoord karşısında ilk yarı iyi bir futbol sergileyen Fenerbahçe'nin futbolu gelecek adına umut verirken, forvet eksikliği net bir şekilde göze çarptı. Cocu'nun sahaya sürdüğü 11'de Alper ve Giuliano ikilisi forvette görev alırken; sarı-lacivertliler, golcü transferi için yoğun mesai harcıyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen fakat yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle 19 maçta oynayabilen Vincent Janssen için temaslarını hızlandırdı.

İNGİLİZLER ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Janssen'i kiralamak için Tottenham'ın kapısını çalan sarı-lacivertliler, farklı bir teklifle karşı karşıya kaldı. 2016-2017 sezonunda 22 milyon Euro bedelle AZ Alkmaar'dan aldığı Hollandalı forveti makul bir bonservis bedeli karşılığında göndermeyi planlayan İngiliz ekibi, Fenerbahçe ile yapılacak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Ancak hem ekonomik şartlar hem de transferde izlenen politika nedeniyle yönetim bu maddeyi kabul etmedi. Kanarya, İngiliz ekibinin istediği yüksek kiralama bedelini düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: Ajanslar