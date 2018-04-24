Fenerbahçe, Tolga Zengin'e dava açıyor

Şekip Mosturoğlu derbide çıkan olayların sorumlusu olarak gösterdiği Tolga Zengin'e dava açacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'e Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle dava açma kararı aldı.

TOLGA'YA DAVA AÇACAĞIZ

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesiyle başlıyor. Olayları tahrik eden Tolga Zengin. Uğradığımız maddi-manevi zararın tazmini için Tolga Zengin'e dava açacağız" dedi.

Başkan Yıldırım da "Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular, 1995-96 sezonunda şampiyon olamamanın acısını çıkarıyor" iddiasında bulundu.

Kaynak: ajanslar