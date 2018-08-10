Phillip Cocu takımına güveniyor

Benfica maçının ardından gözünü Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe'de, teknik Direktör Phillip Cocu "Lige galibiyetle başlayalım devamı gelecek." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelsinde Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Bursaspor ile oynayacakları maç öncesinde takımın durumunu değerlendirdi.

Hollandalı teknik adam, "Sezon başı oynanan maçlar zordur. Kadromuzda eksikler var ve istediğimiz futbolu oynamak için de zaman lazım. Ancak bunlar bir bahane değil. Lige galibiyetle başlayalım devamı gelecek" dedi.







DOLU STAT TAKIMI MOTİVE EDECEK

Phillip Cocu, "Taraftarımızın stadı tamamen dolduracağını duydum. Bu güç takıma yansıyacaktır ve tüm sezon bu güçle maç oynamak istiyoruz. Çünkü geçen yıllarda bu konuda sıkıntılar çekilmiş. Herkes futbolumuzdan çok transferi merak ediyor ve soruyor. Biz ise elimizdeki mevcut kadromuzla neleri daha iyi yapabiliriz düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



TRANSFER GEREKİYOR AMA KRİTER BELLİ



Bursaspor maçı ve transfer sözlerine devam eden Cocu, "Lig maçları sert geçecek. Hem bu sertliğe karşı koymamız, hem de bize kapanan takımlara karşı alternatif oyun planları üretiyoruz. Transfer tabii ki gerekiyor ama mali kriterler de belli"şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar