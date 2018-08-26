Fenerbahçe taraftarı Volkan'a tepki gösterdi

Göztepe maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar gece geç saatlerde Samandıra tesislerine giderek Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında alınan Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından, 3. haftada da Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Genel olarak oyundan memnun olmayan Fenerbahçeli taraftarların hedefinde, uzak mesafenden gol yiyen Volkan Demirel vardı.

''NE ZAMAN TOP TUTMAYI ÖĞRENECEKSİN''

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Benfica'dan hatalı şekilde gol yiyen Volkan, Bu hafta da Göztepe maçında uzak mesafeden topu filelerinde gördü.

Maçın ardından büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, soluğu Samandıra Tesislerinde aldı. Gece geç saate kadar takımın gelmesini bekleyen taraftarlar, Volkan Demirel'e isyan etti. Büyük üzüntü yaşayan bir grup Fenerbahçeli taraftar, aracıyla tesisten ayrılan Volkan'a "Ne zaman top tutmayı öğreneceksin, yeter artık!" diyerek tepki gösterdi. Kaptan aracıyla oradan uzaklaşırken taraftarlar bu kez de "Berke Özer" tezahüratları yaptı.

Kaynak: Ajanslar